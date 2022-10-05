Астрологи раскрыли все карты: что нужно знать о женщинах Скорпионах

В зодиакальном круге за Скорпионами закрепилась репутация самого загадочного и непредсказуемого знака. Считается, что его уроженцы только и делают, что манипулируют, доминируют, разделяют и властвуют. На самом же деле водный знак гораздо глубже, многограннее и интереснее, чем его малюют. Астрологи разработали краткий гайд по основным чертам характера женщины-Скорпиона. Обязательно к прочтению всем, кто имеет или будет иметь дело с представительницами этого знака.

Плюсы женщины-Скорпиона

Уроженки водного знака наделены множеством положительных качеств - во всяком случае, в их собственном представлении. Женщины-Скорпионы очень умны и проницательны - они могут поддержать разговор на любую тему, от искусства Ренессанса до искривлений пространства Фридмана. Кроме того, представительницы этого знака на редкость обаятельны - перед их чарами не способен устоять ни один мужчина. Скорпионши с радостью этим пользуются - но к плюсам это уже не относится.

К числу положительных качеств женщин-Скорпионов относится также великодушие.

Если представительница водного знака решила кого-то одарить - своим драгоценным вниманием или чем-то более материальным - человек никогда не забудет ее щедрый дар и наверняка будет рассказывать об этом своим внукам и правнукам. Конечно, Скорпионша ничего не делает просто так - в любом благодеянии она преследует свою личную выгоду, но если ее поступок принес пользу кому-то еще, это качество можно смело считать плюсом.

Минусы женщины-Скорпиона

Высокомерие - пожалуй, главная отрицательная черта Скорпионши. Уроженка водного знака смотрит на мир примерно так же, как незнакомка с картины Ивана Крамского, только пафоса и презрения ко всему живому во взгляде гораздо больше. Если будет нужно, женщина-Скорпион примет обличие покорной овечки и запудрит окружающим мозги.

Поэтому в общении с нею важно помнить о том, что это прелестное создание может быть крайне ядовитым и заносчивым.

Еще одно негативное качество представительницы этого знака - любовь к интригам и манипуляциям. Скорпионша любит развлекать себя, стравливая и ссоря между собой людей. А уж на тему “как заставить человека плясать под твою дудку” она могла бы проводить целые мастер-классы и семинары. Вот только женщина-Скорпион своих профессиональных тайн ни за что не выдаст.