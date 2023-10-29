Астрологи раскрыли, в каком году рождаются ужасные домохозяйки: в доме вечный бардак

По некоторым девочкам с самого детства видно, что они станут идеальными хозяйками. Малышки стараются все класть на свои места, с энтузиазмом оттирают въевшиеся пятна и всерьез ругают остальных членов семьи за беспорядок.

А вот другим свойственно постоянное пребывание в хаосе. И, как считают астрологи, это зависит от года рождения девушки и ее покровителя по восточному гороскопу.

Тигр. Активный характер таких девочек быстро делает их лидерами. Но они настолько увлекаются своими амбициозными идеями, что не готовы тратить время на наведение порядка.

Дракон. Обладательницы этого знака тянутся к вниманию публики. Светские беседы им гораздо интереснее готовки и уборки.

Обезьяна. Таких девушек также влечет по жизни их непоседливый нрав. Эта неорганизованность отражается и на бытовых вопросах.

Змея. Символ дарит своим подопечным высокий интеллект и любознательность. А вот простые домашние дела им не под силу.

Свинья. Подобные девушки с радостью готовы хлопотать по дому, но они абсолютно не умеют организовать пространство. После их уборки все потребуется переделывать.