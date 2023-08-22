Астрологи раскрыли самый жестокий знак Зодиака: с ними лучше не ругаться

Хотим мы того или нет, но ссоры являются неотъемлемой частью жизни. Вопрос лишь в том, как относиться к ним - направить в конструктивное русло и разрешить ситуацию быстро и мирно или же разжечь конфликт не на шутку. По мнению астрологов, один из знаков зодиака во время бурных дискуссий ведет себя с собеседниками особенно жестко и агрессивно. Он рубит с плеча, обращается холодно, цинично и грубо, не жалея даже самых близких, из-за чего порой портит с ними отношения. Рассказываем, с кем из представителей зодиакального круга нужно вести себя осторожно - иначе проблем не оберешься.

Скорпион

Абсолютным лидером по жестокости обращения с окружающими астрологи признают Скорпиона. Представитель водной стихии известен своим непростым характером. На первый взгляд, это спокойные и даже холодные люди, но в глубине их души дремлет вулкан.

Никогда нельзя угадать, в какой момент уроженец этого знака выйдет из себя и что станет для этого причиной. Эксперты считают, что во многих случаях Скорпион скрывает за внешней отстраненностью и высокомерием ранимую душу, и, вероятно, это не так уж далеко от правды.

Скорпиону постоянно мерещится, что окружающие что-то скрывают от него, плетут за спиной интриги, сплетничают.

Поэтому он настороженно относится к людям, во всем ищет подвох, а когда напряжение достигает своего апогея, взрывается - и тут уж всем становится плохо.

Нет, обиженный и разгневанный Скорпион не обязательно будет бушевать и скандалить.

У него широкий диапазон наказаний для провинившихся. Иногда представитель водного знака включает игнор, и добивается того, что человек, даже если он не виноват на самом деле, приходит с извинениями.

Неизвестно, что хуже - когда Скорпион хранит ледяное молчание или когда обрушивает на свою жертву поток жестоких фраз. Уроженцы этого знака обладают особым “даром” ранить словами так, что болезненный след останется в душе на долгие годы. Они не щадят даже самых близких людей.

Кроме того, по наблюдениям астрологов, этот знак щедр на манипуляции.

Он вроде бы и ничего не делает, но изводит собеседника своими словами и поступками, за которыми скрывается желание причинить боль или дискомфорт. Для чувствительных людей такое отношение хуже пытки.

Когда Скорпион находится в скверном расположении духа, он готов карать за малейшую провинность. В таком состоянии он готов на все, чтобы морально растоптать собеседника, заставить его дрожать от страха. Только в этом случае Скорпион испытывает моральное удовлетворение.