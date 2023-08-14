Астрологи признали женщин этих знаков Зодиака самыми сексуальными

Правильно подобранная одежда, прическа и макияж превратят к красотку абсолютно любую женщину. Однако если она не уверена в себе и не сексуальна, представители сильного пола даже не посмотрят в ее сторону. Природная чувственность делает дам привлекательными даже без капли косметики на лице и дизайнерских вещей. Мужчин тянет к ним, как магнитом, даже если на них надеты старая футболка и растянутые треники. Такой уникальной притягательностью наделены женщины трех знаков зодиака. Рассказываем, кто эти счастливицы.

Близнецы

Женщина, рожденная под знаком Близнецов, умна и обаятельна. Недаром вокруг нее постоянно порхают поклонники. Они готовы на все ради благосклонного взгляда этой дамы, но она не спешит порадовать кого-то своим вниманием. Такая недоступность лишь сильнее пробуждает азарт в представителях сильного пола.

Природа щедро наделила даму-Близнецы роскошной фигурой и густыми волосами, выразительными чертами лица, сияющей кожей.

Уроженке воздушного знака не нужно даже наносить макияж, чтобы произвести впечатление на окружающих. Заслуженное первое место в рейтинге самых сексуальных знаков.

Дева

Правильные черты лица, шикарные локоны и загадочный блеск в глазах - такой предстает перед мужчинами уроженка земного знака. Дева удивительно самодостаточна и как будто бы вовсе не нуждается в партнере, тем сильнее представителям сильного пола хочется завоевать ее сердце. Но это не так-то просто.

Деве нравится играть с противоположным полом, дразнить их и ускользать из рук. ей по душе мужчины-охотники, которые не оставляют своих попыток покорить ее и получают такое же удовольствие от этих игр в кошки-мышки.

Как только очаровательная Дева вдоволь насладится этой забавой, охотно сдастся на милость победителя.

Весы

Элегантная и роскошная женщина-Весы производит на противоположный пол неизгладимое впечатление. Она как будто бы вобрала в себя лучшие черты кинодив прошлого - Мэрилин Монро, Вивьен Ли, Грейс Келли и других утонченных красоток. Ее шарм и сексуальность уникальны, Весы как будто бы сошла с открыток и постеров прошлого века.

Заполучить сердце этой изумительной женщины сложно, зато тот, кому улыбнется удача, почувствует себя победителем.

Женщина-Весы ценит сильных мужчин, уверенных в себе, амбициозных и предприимчивых. Именно рядом с ними ее чувственный потенциал раскроется в полной мере.