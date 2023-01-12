Астрологи предупреждают: этим знакам Зодиака 2023 год сулит проблемы со здоровьем

Хорошее самочувствие, как ни крути, залог успеха и счастья. Когда в организме что-то не так, это негативно сказывается на всех остальных сферах жизни. Даже любимая работа и объятия дорогого человека не в состоянии отвлечь от боли и помочь. Поэтому так необходимо тщательно следить за своим здоровьем. Астрологи узнали, какие три знака зодиака в 2023 году будут подвержены различным заболеваниям. Им важно беречь себя и при малейших недомоганиях обращаться к врачу.

Близнецы

Представители воздушного знака довольно часто относятся к своему здоровью легкомысленно, считая, что все как-нибудь само пройдет. Они не задумываются о последствиях неправильного образа жизни, вредных привычек, нехватки сна, за что расплачиваются своим хорошим самочувствием. Астрологи предупреждают о том, что в 2023 году у Близнецов могут обостриться некоторые хронические заболевания или дадут о себе знать новые.

Чтобы не допустить серьезных проблем, уроженцам знака необходимо взять себя в руки и научиться соблюдать режим, правильно питаться и регулярно заниматься физической активностью.

Скорпион

Скорпион привык думать, что сделан из стали, что ему по плечу любые проблемы и недуги. Если на носу у представителя водного знака важный проект, он будет не спать ночами, чтобы сделать все идеально. Вот только такой подход к своему здоровью сулит Скорпиону множество проблем, например, связанных с давлением или сердечно-сосудистой системой. Чтобы в наступившем году не пришлось взять продолжительный больничный, астрологи советуют этому знаку почаще полноценно высыпаться, соблюдать диету, избегать сильных стрессов.

Весной Скорпиону предстоит столкнуться с аллергией, поэтому стоит заранее позаботиться о решении проблемы.

Водолей

Год Черного Водяного Кролика принесет Водолею немало проблем со здоровьем.

В конце зимы представители воздушного знака рискуют узнать, что такое боль в суставах. Чтобы минимизировать неприятные ощущения, астрологи рекомендуют Водолею заняться растяжкой или изучить азы йоги. А вот от интенсивной физической активности следует отказаться, лучше предпочесть спокойные и размеренные ее виды. В жаркое время года уроженцы знака неизбежно столкнутся с давлением, но если подстелить соломку заранее и начать правильно питаться, последствия будут не столь фатальными.

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