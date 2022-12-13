Астрологи назвали знаки Зодиака женщин-гордячек: вот кто попал в список

От гордости до гордыни - всего лишь несколько шагов, однако некоторым людям удается соблюдать золотую середину. Самоуверенность - это не всегда плохо, что на собственном примере доказывают уроженки определенных знаков зодиака. Они никогда не станут бегать за мужчиной, который явно в них не заинтересован, не будут демонстрировать посторонним свои слабости и не появятся на людях в неопрятном виде. Гордые и самолюбивые, они производят на окружающих впечатление “железных леди”. Рассказываем, о представительницах каких трех созвездий идет речь.

Овен

В глубине души женщина-Овен вполне может быть чувствительной фиалкой, однако о ее слабостях больше никто не знает. Уроженка огненного знака никогда не позволит себе уронить свое достоинство, вступив в пустую перебранку с невежливым продавцом или нахальным соседом в общественном транспорте.

Она окатит хама таким презрительным взглядом, что тот мгновенно замолчит, а когда вновь обретет дар речи, весь рассыпется в извинениях.

Лев

В рейтинги самых главных гордячек по гороскопу непременно попадает Львица. Представительница огненного знака не нуждается в том, чтобы ее короновали - она сама взойдет на невидимый престол и провозгласит себя зодиакальной правительницей. Вокруг себя Львица обязательно собирает многочисленную свиту, предназначение которой - всячески хвалить свою королеву, восхищаться ею и носить на руках.

Обожание для дамы этого знака - лучший допинг.

Скорпион

Женщина-Скорпион - само величие во плоти. Она знает, какое неизгладимое впечатление производит на окружающих, и, как прирожденная манипуляторша, пользуется этим. Каждый жест уроженки этого знака, каждый ее взгляд пронизан гордостью, внутренней силой и решительностью. Одного взгляда на даму-Скорпиона достаточно для того, чтобы понять - она никогда не станет унижаться, бегая за кем-то и упрашивая.

Вот еще, как говорится, “сами все предложат и сами все дадут”.

Козерог

Спокойствие и уравновешенность - вот две ключевые характеристики, которыми обладает женщина-Козерог. При этом названные качества присущи уроженке земного знака даже в избытке - настолько, что на окружающих она производит впечатление этакой Снежной королевы.

Свои истинные эмоции дама-Козерог тщательно скрывает, она никогда не покажет больше, чем нужно, ни посторонним, ни близким людям.

Многие считают ее заносчивой, что, на самом деле, не лишено истины - гордость женщине-Козерогу действительно присуща.