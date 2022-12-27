Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых все плохое осталось в 2022 году

До начала 2023 года, покровителем которого по китайскому гороскопу является Черный Водяной Кролик, остались считанные дни. Кто-то находится в поисках идеального наряда для праздничной вечеринки, другие в деталях продумывают меню новогоднего стола, третьи же уже сейчас мечтают, какое желание загадают под бой курантов. По словам астрологов, некоторым знакам зодиака можно не тратить свое время на сжигание записок с написанными на них заветными мечтами. Ушастый покровитель года уже позаботился о том, чтобы в грядущем году жизнь этих знаков началась с чистого листа, а все невзгоды остались в 2022-м. Рассказываем, о каких зодиакальных счастливчиках идет речь.

Телец

Астрологи предрекают Тельцам успешный, стабильный и полный приятных сюрпризов год. Если последние месяцы 2022 в жизни представителей земного знака были какие-то проблемы, то можно не сомневаться - все они останутся в прошлом. Особое везение ожидает Тельцов на работе. Черный Водяной Кролик подарит им отличные перспективы и шансы развиваться как профессионалу.

Вырастет, соответственно, и оплата труда.

Дева

В 2022 году у многих Дев возникли финансовые трудности. После того, как страница календаря сменится с 31 декабря на 1 января, проблемы, которые мучили представителей земного знака на протяжении долгого времени, останутся позади. Успехи на работе будут способствовать повышению зарплаты, кроме того, возможно неожиданное и весьма солидное пополнение бюджета из других источников. Например, у Девы может появиться подработка.

Скорпион

В наступающем году Скорпионы смогут воплотить в реальность любую свою мечту. Хотели получить определенную должность в своей кампании? Пожалуйста, руководство само предложит занять вакантное место. Страстно желали влюбиться? Получите, распишитесь, человек, с которым возникнет густая химия, не заставит себя долго ждать. Учеба или хобби?

Найдется время и для них. Главное - не бояться дерзать.

Козерог

Мироздание будет благосклонно к Козерогам. Представители земного знака, давно мечтающие о собственном жилье, в 2023 году наконец-то смогут найти подходящий вариант, решить финансовые и прочие вопросы, связанные с приобретением.