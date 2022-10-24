Астрологи назвали счастливчиков: для каких знаков Зодиака 2022 год закончится удачно
Стало известно, на чьей стороне будет Фортуна в ближайшие месяцы.
2022 год неизбежно приближается к своему завершению. Однако под самый занавес Черный Водяной Тигр приготовил приятные сюрпризы для нескольких знаков зодиака - их ожидают радостные перемены в бизнесе, хобби, личной жизни. Астрологи выяснили, под какими же созвездиями родились те, на чьей стороне будет Фортуна в ноябре и декабре.
Рак
В конце 2022 года у представителей водного знака появится немало шансов раскрыть свой потенциал. В профессиональной сфере дела будут складываться на редкость удачно - у Рака получится зарекомендовать себя перед руководством с самой лучшей стороны. Рвение и труд, которые уроженцы знака будут проявлять в офисе, не останутся без солидного финансового поощрения.
Накануне Нового года Раки получат щедрую премию.
Весы
Люди, рожденные под знаком Весов, могут рассчитывать на благоприятные перемены в личной жизни. Предсказания звезд особенно актуальны для одиноких представителей воздушного знака. Ноябрь или декабрь подарит им встречу со второй половинкой, поэтому вполне возможно, что Новый 2023-й год Весы встретят в компании дорогого им человека.
Уроженцы знака, которые уже с кем-то встречаются, могут рассчитывать на предложение руки и сердца.
Стрелец
В последние месяцы 2022 года деньги будут течь в кошелек Стрельцов рекой. Астрологи убеждены - в ноябре и декабре в жизни уроженцев огненного знака появится дополнительный источник дохода. Есть вероятность получить солидное наследство. Как бы там ни было, небесные светила обещают Стрельцам, что они будут купаться в деньгах, словно Скрудж Макдак.
Кроме того, поступившие финансы позволят решить давние проблемы.
Козерог
Карьера - самое главное достояние Козерога. Уроженцы земного знака давно мечтали о том, чтобы подняться хотя бы на одну ступеньку выше по карьерной лестнице. Астрологи говорят, что последние месяцы 2022 года помогут Козерогу исполнить это желание.
Кроме того, у представителей знака появится шанс заняться самообразованием и расширить сферу своих профессиональных возможностей.
Водолей
Ноябрь и декабрь 2022 года будут очень плодотворными для творческих представителей воздушного знака. Если Водолей давно задумывался над тем, чтобы монетизировать свое хобби, сейчас для этого самое удачное время.
Звезды обещают уроженцам знака, что этот шаг не только поможет им раскрыть свой потенциал, но и принесет значительный доход.