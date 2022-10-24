Астрологи назвали счастливчиков: для каких знаков Зодиака 2022 год закончится удачно

2022 год неизбежно приближается к своему завершению. Однако под самый занавес Черный Водяной Тигр приготовил приятные сюрпризы для нескольких знаков зодиака - их ожидают радостные перемены в бизнесе, хобби, личной жизни. Астрологи выяснили, под какими же созвездиями родились те, на чьей стороне будет Фортуна в ноябре и декабре.

Рак

В конце 2022 года у представителей водного знака появится немало шансов раскрыть свой потенциал. В профессиональной сфере дела будут складываться на редкость удачно - у Рака получится зарекомендовать себя перед руководством с самой лучшей стороны. Рвение и труд, которые уроженцы знака будут проявлять в офисе, не останутся без солидного финансового поощрения.

Накануне Нового года Раки получат щедрую премию.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, могут рассчитывать на благоприятные перемены в личной жизни. Предсказания звезд особенно актуальны для одиноких представителей воздушного знака. Ноябрь или декабрь подарит им встречу со второй половинкой, поэтому вполне возможно, что Новый 2023-й год Весы встретят в компании дорогого им человека.

Уроженцы знака, которые уже с кем-то встречаются, могут рассчитывать на предложение руки и сердца.

Стрелец

В последние месяцы 2022 года деньги будут течь в кошелек Стрельцов рекой. Астрологи убеждены - в ноябре и декабре в жизни уроженцев огненного знака появится дополнительный источник дохода. Есть вероятность получить солидное наследство. Как бы там ни было, небесные светила обещают Стрельцам, что они будут купаться в деньгах, словно Скрудж Макдак.

Кроме того, поступившие финансы позволят решить давние проблемы.

Козерог

Карьера - самое главное достояние Козерога. Уроженцы земного знака давно мечтали о том, чтобы подняться хотя бы на одну ступеньку выше по карьерной лестнице. Астрологи говорят, что последние месяцы 2022 года помогут Козерогу исполнить это желание.

Кроме того, у представителей знака появится шанс заняться самообразованием и расширить сферу своих профессиональных возможностей.

Водолей

Ноябрь и декабрь 2022 года будут очень плодотворными для творческих представителей воздушного знака. Если Водолей давно задумывался над тем, чтобы монетизировать свое хобби, сейчас для этого самое удачное время.