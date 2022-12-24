Астрологи назвали самый жадный знак Зодиака: любят деньги больше людей

“Жадина-говядина, соленый огурец, во поле валяется, никто его не ест”, - наверняка все помнят эту детскую дразнилку.

Так называли того, кто не хотел делиться игрушками или сладостями с друзьями по песочнице. С возрастом стремление единолично владеть какими-то вещами или деньгами может либо пройти, либо усилиться. Астрологи выяснили, что жадность во многом зависит от даты рождения: некоторые знаки зодиака ценят свои материальные блага гораздо выше, чем отношения с людьми, и могут поссориться с близкими из-за ничтожной суммы. Рассказываем, какой же знак специалисты называют самым жадным в гороскопе.

Козерог

Вне зависимости от пола представители земного знака - настоящие скупердяи. Они питают к деньгам гораздо больше чувств, чем к близким людям. Во всяком случае, заботятся о них гораздо усерднее: не проходит и дня, чтобы Козерог не пересчитывал любовно свои кровные, не подсчитывал расходы и не планировал доходы. Правда, отношение к материальным благам у Козерогов-мужчин и Козерогов-женщин все же несколько разное.

Уроженки земного знака известны своей расчетливостью. В мозгу у женщины-Козерога как будто бы калькулятор установлен, который позволяет ей моментально просчитывать выгоду, которую можно получить от того или иного человека или поступка. Представительницы этого знака экономят буквально на всем - при том, что обычно у них водятся солидные средства, они предпочитают одеваться на распродажах или барахолках.

Свою семью эти дамы тоже не балуют.

Мужчины-Козероги, в свою очередь, экономию превращают в настоящее хобби. Если хотите узнать, где поблизости можно с наибольшей выгодой купить любую вещь или продукт - от колбасы до стирального порошка, обращайтесь к уроженцам земного знака, они проведут целую экскурсию по самым бюджетным магазинам. Единственное, на чем Козерог не экономит - на одежде и авто.

Они должны подчеркивать его солидный статус, поэтому на них знак не экономит.

Решив вступить в отношения с Козерогом, необходимо помнить о том, что он привык к тотальной экономии. Он не только не станет тратить баснословные суммы для того, чтобы порадовать любимого человека, у него снега зимой не допросишься. Детей представители земного знака держат в ежовых рукавицах и с малых лет приучают к тому, что каждую копеечку необходимо беречь. С одной стороны, это полезный навык, с другой, часто у отпрысков Козерога нет детства с развлечениями, пикниками, поездками на природу.