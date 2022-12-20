Астрологи назвали самый хозяйственный знак Зодиака среди мужчин: дамам на заметку

В наше время при желании и финансовых возможностях можно заказать хоть клининг, хоть “мужа на час”, которые и генеральную уборку в доме проведут, и полочки куда надо повесят, и новый шкаф соберут. Вот только женщинам все равно хочется, чтобы рядом был партнер, который без лишних напоминаний и слов сам сделает по дому все, что необходимо, и даже больше. По мнению астрологов, представители сильного пола, обладающие таким качеством, как хозяйственность, чаще всего появляются на свет под определенным знаком зодиака. Они рассказали, к представителям какого знака стоит присмотреться тем дамам, которые мечтают о рачительном и работящем хозяине рядом с собой.

Дева

Мужчины, рожденные под знаком Девы, с самых малых лет демонстрируют задатки настоящего хозяина. Уроженцы земного знака обожают что-то мастерить и постоянно радуют мам результатами своего творчества: то кухонную деревянную досточку для нарезки овощей и фруктов сделают, то кормушку для птичек, то еще что-нибудь.

С возрастом это стремление хозяйничать у Дев никуда не пропадает, напротив, становится лишь сильнее.

Встретив на своем пути уроженца этого знака, девушки, как правило, нарадоваться не могут. Ведь мужчина-Дева с огромной радостью берет на себя всю рутинную работу по дому. И не ради того, чтобы покрасоваться некоторое время перед возлюбленной, а потом торжественно делегировать домашние обязанности ей - он получает настоящее удовольствие от уборки, стирки, приготовления еды и т.д. Одним словом, золото, а не мужчина!

Правда, похоже, что фраза “характер золотой, поэтому такой тяжелый” появилась когда-то как раз благодаря представителям земного знака. Второй половинке мужчины-Девы предстоит не только радоваться идеальному порядку в доме, но и следовать правилам, которые устанавливает хозяин.

А их у уроженцев знака - целый список, в котором “не забывать закрывать за собой тюбик с пастой” - только самый первый пункт.

Вступая в отношения с мужчиной-Девой, необходимо помнить о том, что порой он бывает тем еще педантом и занудой. Многие его причуды будут смешить, а то и подбешивать. Однако если примириться с этой особенностью и закрыть на нее глаза, то можно наслаждаться отношениями с мужчиной, который тебе и кофе с домашними круассанами в постель принесет, и теще весь огород вскопает, и кран на кухне в два счета починит.