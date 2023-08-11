Астрологи назвали самые лживые знаки Зодиака: не стоит им верить

Существует множество способов распознать лжеца. Психологи утверждают, что все люди врут одинаково - жестикулируют, пытаются замаскировать ложь с помощью большого количества деталей, смотрят прямо в глаза, тем самым стараясь доказать, что честны и т.д. Астрологи же считают, что вывести врунишку на чистую воду поможет знак зодиака. Они перечислили три знака, которые лгут по любому поводу, будь то возраст, уровень дохода или семейное положение.

Близнецы

Статус чемпионов по вранью в гороскопе, без всяких сомнений, уходит Близнецам. Представители воздушной стихии буквально жить не могут без того, чтобы не приукрасить обыденную правду яркой ложью. Стоит отметить, что в большинстве случаев этот знак все же не ставит перед собой целью обмануть собеседника - он хочет устроить ему словесное шоу.

Красочная, эффектная, полная любопытных подробностей речь Близнецов действительно производит впечатление на слушателей.

Они получают удовольствие от того, что слышат, уроженцы знака - от того, что говорят. Все в выигрыше. Однако частенько все равно находятся въедливые люди, которые ловят Близнецов на лжи и тем самым портят им всю малину.

Весы

Несмотря на мягкий и дружелюбный внешний вид, в глубине души представители воздушной стихии - те еще железные леди и джентльмены. Они любят добиваться поставленных целей, чувствовать себя на вершине, на пьедестале. И терпеть не могут, когда кто-то пытается отнять у них заслуженные плюшки. Тут-то миролюбивые Весы и прибегают ко лжи.

Они с удовольствием очернят соперника в чужих глазах, чтобы самим смотреться выигрышнее.

Кроме того, Весы не обрадуются, если однажды их припрут к стенке и предъявят доказательства неправоты. Больше всего на свете уроженцы знака не терпят поражений, поэтому будут изворачиваться и лгать до последнего, лишь бы выйти сухими из воды.

Рыбы

Виртуозные лгуны - так можно коротко охарактеризовать представителей водного знака. Рыбы живут в мире иллюзий и охотно делятся его частичками с окружающими. Они действительно верят в свою собственную ложь, когда рассказывают собеседнику о своем вымышленном путешествии или предложении руки и сердца от загадочного поклонника.

Чаще всего ложь Рыб безобидна, но в то же время они невольно могут задеть чувства других людей.

Например, кто-то из собеседников давно мечтает познакомиться с симпатичным коллегой, а Рыбы вдохновенно рассказывают, как тот подмигнул им за ланчем и прислал милый стикер в соцсетях. Хотя на самом деле это лишь порождение фантазии, но откуда собеседнику знать об этом?