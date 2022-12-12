Астрологи назвали мужской знак Зодиака, из которого получается лучший отец

Значение отца в жизни ребенка трудно переоценить. С древних времен мужчина считался главой дома и семьи, добытчиком, наставником, с которого дети берут пример. Сегодня представление об идеальном отце несколько изменилось - если прежде ему традиционно отводилась роль строгого, но справедливого воспитателя, то в наши дни папы наравне с мамами принимают активное участие в играх и досуге малышей, разделяют с ним грустные и радостные моменты и т.д. Астрологи считают, что мужчины, которые могут быть для своего ребенка одновременной и непререкаемым авторитетом, и поддержкой, действительно существуют и рождаются они под определенным знаком зодиака. Рассказываем, кто же это.

Телец

Звание лучших в мире отцов астрологи единогласно присуждают Тельцам. Ведь представители этого земного знака обладают всеми качествами, которые необходимы идеальному родителю. Характер Тельцов удивительно сбалансирован и устойчив, что позволяет им в зависимости от ситуации проявлять те или иные качества - и они будут совершенно уместными. Во всем, в том числе и в воспитании детей, они придерживаются золотой середины.

Папа-Телец будет с радостью возиться с наследниками, интересоваться их делами и хобби - причем не ради галочки, а действительно вникая в малейшие нюансы.

Если уроженец этого знака задумает устроить для сына или дочки праздник, то это будет именно то, о чем мечтал ребенок - Телец не пожалеет для этого ни времени, ни сил, ни средств. Но не стоит думать, что он будет безоглядно баловать своих детей - как только потребуется включить воспитателя”, он обязательно это сделает.

Для своих близких Телец способен горы свернуть, совершить невозможное. Ответственность, которую испытывает этот знак при создании семьи, не позволяет ему расслабиться ни на минуту. Можно быть уверенными в том, что еще до рождения наследника Телец начнет откладывать деньги на его воспитание, обучение и на будущее жилье.

И ведь действительно накопит, даже больше, чем планировал изначально.

Папа-Телец, конечно, может время от времени и позанудничать, почитать нотации, но такое случается крайне редко. Куда чаще представители этого знака предпочитают воспитывать не на словах, а на собственном примере. Мужчины, рожденные под созвездием Тельца, благополучны и успешны в своем деле, поэтому детям действительно есть на что равняться.