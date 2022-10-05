Астрологи назвали два знака Зодиака, которые наделены особым даром: вот каким

У каждого знака зодиака есть свои яркие отличительные черты. Кто-то славится умением сопереживать, кто-то обладает репутацией упрямца, третьи известны в зодиакальном кругу как манипуляторы и скандалисты. Астрологи считают, что некоторые знаки наделены особыми качествами, доставшимися им от высших сил. Рассказываем, о каких счастливчиках идет речь - их всего два.

Овен

Представителям огненного знака, с которого и начинается зодиакальный круг, получили от мироздания дар стремления вперед. Действительно, Овны постоянно пребывают в движении - не только в буквальном смысле слова, но и в переносном. У уроженцев этого знака столько целей, что хватило бы на всех соседей по гороскопу. Но, в отличие от многих знаков, Овен не откладывается свои задумки на потом, а ставит себе конкретные задачи и последовательно их решает. При этом никакие помехи ему не страшны.

Овен наделен мощной энергетикой, которая, словно магнитом, притягивает к нему окружающих.

Для многих людей уроженцы огненного знака являются образцом для подражания, на них равняются, на них хотят быть похожими. Кроме того, они могут помочь с реализацией планов другим людям, дать дельный совет и подсказать, в каком направлении двигаться. Потому что кто как не Овен, целеустремленный, деятельный и упертый, лучше всех знает, как добиваться своего? А если на пути у него возникают трудности, это лишь разжигает в нем азарт.

Рак

Сложно найти в зодиакальном кругу более милосердных и всепрощающих личностей, чем Раки. Именно эти качества они получили в дар от мироздания. Каждый из нас в своей жизни сталкивался с обидами и предательствами, но редко кому удается отпустить негативные чувства и простить недоброжелателей за то зло, которое они причинили.

Раки как раз относятся к тому редкому типу людей, которые ненавидят ссориться и держать на кого-то обиды, поэтому они легко отпускают врагам все грехи.

Тем, кто близко общается с Раками, наверняка приходила в голову мысль, что эти люди как будто не от мира сего. Все дело в том, что они обладают повышенной чувствительностью и могут читать души людей, словно открытую книгу. Ракам свойственны милосердие и самопожертвование, они не жалеют времени и сил на то, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается, порой даже в ущерб себе. Каждый поступок они стараются оправдать, понять мотивы, которые двигали человеком.