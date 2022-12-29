Астрологи назвали 3 знака Зодиака, в жизнь которых в январе войдет счастье и любовь

Получить хорошую весточку или новость, пусть даже о каком-нибудь пустячке, безусловно, приятно. Положительные эмоции самым лучшим образом сказываются на настроении, заряжают позитивом и вдохновляют на новые свершения. Астрологи принесли добрые вести некоторым знакам зодиака: они рассказали, представители каких созвездий в самом начале наступающего, 2023-го года почувствуют себя по-настоящему счастливыми. А все потому, что в их жизни наступит ослепительно белая полоса. Всевозможные сюрпризы, любовь, внимание будут сыпаться на них, словно из рога изобилия. Рассказываем, о каких же представителях зодиакальной пледы идёт речь.

Рак

Люди, появившиеся на свет под знаком Рака, в начале наступающего 2023 года почувствуют себя готовыми достичь любых высот. Не стоит пренебрегать этим ощущением, искусственно накручивать себя и искать подвох там, где его не может быть - звезды обещают, что в этот период уроженцам воздушного знака по плечу абсолютно все. Больше всего возможностей откроется на работе. Ракам поручат масштабный проект, который поспособствует их продвижению вверх по карьерной лестнице.

В то же время, каким бы сильным ни было желание трудиться в поте лица, не стоит забывать про отдых.

Козерог

Многие представители земного знака в последние месяцы испытывали усталость и апатию, любимые занятия не приносили радости, а отношения с второй половинкой перестали вдохновлять. Астрологи приготовили для Козерогов отличные новости: уже в начале следующего года к ним вернется былой вкус к жизни, а вместе с ним и желание творить, трудиться, покорять новые вершины. Это будет благоприятный период для того, чтобы реализовать давно задуманные планы - уроженцы знака сами удивятся, насколько легко у них это получится.

Такой шанс на удачу упускать не стоит.

Водолей

Если в предшествующие месяцы в жизни Водолеев царили хаос и дисгармония, то в январе, по обещаниям небесных светил, все наладится. Особенно это касается сферы романтических отношений. Одинокие уроженцы воздушного знака встретят человека, с которым почувствуют себя на одной волне. Они даже не надеялись на то, что однажды судьба подарит им такую встречу, поэтому какое-то время будут находиться в приятном шоке.

Астрологи же советуют сразу переходить к активным действиям - притяжение будет взаимным и настолько сильным, что партнер уж точно не откажется от такого развития событий.

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