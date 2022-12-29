Астрологи назвали 2 знака Зодиака, которые до конца зимы будут любимчиками у фортуны

Как известно, в мифологии Фортуна прославилась как богиня крайне капризная. Она то осыпает людей бесчисленными подарками, то хмуро отворачивается, а вместе с ее расположением безвозвратно исчезают удача и везение. Как расположить к себе строптивую Фортуну? Вряд ли кто-то даст правдивый ответ на этот вопрос - пожалуй, разве что астрологи, которые утверждают: чтобы приманить к себе успех, необходимо родиться под определёнными знаками зодиака. До конца зимы любимчиками Фортуны окажутся уроженцы лишь нескольких созвездий. Им необходимо без раздумий ловить каждый шанс - другого такого благоприятного периода в ближайшие годы может и не быть. Рассказываем, кто же эти счастливчики.

Близнецы

Людей, рожденных под знаком Близнецов, вплоть до конца февраля ожидает большой успех в работе и бизнесе. Астрологи говорят о том, что этот период станет благоприятным для налаживания новых деловых связей, заключения контрактов, зарождения совместных проектов.

Уроженцы воздушного знака, и без того известные своим красноречием, будут неотразимы во время важных переговоров и обязательно получат поощрение от начальства.

Также зимние месяцы идеально подойдут Близнецам для того, чтобы научиться чему-то новому. Подопечные Меркурия почувствуют себя готовыми к тому, чтобы получить уникальный опыт, стать еще образованнее и компетентнее в своей сфере деятельности или начать развиваться в совершенно иной области. Для Близнецов, которые давно хотели изменить свою жизнь, зима 2022/2023 станет идеальным временем, чтобы воплотить мечту в реальность.

Дева

По словам астрологов, пик удачливости Дев придется на последний месяц зимы. Февраль 2023 принесет представителям земного знака благоприятное решение давно беспокоящих проблем, особенно это касается сферы здоровья. Болезни, тревожившие Дев на протяжении предшествующих месяцев, останутся в прошлом. На работе тоже будет царить гармония - любое дело в руках Девы будет спориться и гореть.

В личной жизни уроженцев этого знака также ожидают приятные сюрпризы.

Одинокие Девы имеют все шансы встретить человека, отношения с которым пройдут путь от легкого взаимного интереса до серьезных чувств. Представители знака, уже встретившие свою вторую половинку, задумаются о том, чтобы официально оформить отношения или стать счастливыми родителями.