Астрологи «единогласно» назвали 3 самых коварных знака Зодиака: вы удивитесь, узнав

При знакомстве с новым человеком всегда невольно возникают вопросы: “Насколько он искренен? Можно ли ему доверять?” Даже самый дружелюбный и открытый на первый взгляд человек может на поверку оказаться манипулятором, который использует окружающих в своих целях, а затем без зазрений совести предать. Астрологи считают, что с большей долей вероятности такого коварства стоит ожидать от определенных знаков зодиака - под ними рождаются самые беспринципные и циничные люди.

Овен

Представители огненного знака производят впечатление людей, которые ради близких последнюю рубаху отдадут. Овен раздает налево и направо пылкие клятвы в вечной дружбе, но астрологи не рекомендуют слепо в них верить. Дело в том, что уроженцы знака воспринимают жизнь как квест, соревнование, в котором они непременно должны быть лучше всех и первыми прийти к финишу. Овен предпочитает окружать себя теми людьми, которые составят ему компанию на трассе, но при этом не будут забегать вперед него.

Если же кто-то рискнет стать конкурентом, представитель пламенной стихии ничтоже сумняшеся поставит подножку и отправится дальше.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, способны разговорить абсолютно любого человека. Новый знакомый и сам не заметит, как уроженец воздушного знака вытянет из него самые сокровенные тайны - настолько благоприятное впечатление производят Близнецы.

По словам астрологов, прежде чем поведать этому знаку очередной секрет, стоит спросить себя: “А зачем ему нужно это знать?”

Вряд ли Близнецы выслушивают вас просто потому, что для них сейчас нет ничего важнее. Дело в том, что любую информацию, тем более крайне личную, они сохраняют на “жестком диске” своего мозга, чтобы в нужный момент использовать ее против вас.

Скорпион

О том, что Скорпион - тот еще манипулятор и предатель, знают, кажется, даже младенцы. И все равно люди то и дело попадаются на удочку этого знака. Да и как не довериться обаятельному, яркому, притягательному Скорпиону, который буквально обволакивает своей харизмой, гипнотизирует жгучим взглядом и околдовывает заботой. Даже если жертва в этот момент интуитивно подозревает, что ее беззастенчиво искушают и обманывают, она не в силах этому противиться.