Астрологи дали точный ответ, какой знак Зодиака не изменяет своим половинкам

Каждый человек мечтает о надежном и верном партнере, который не станет смотреть по сторонам и не сбежит налево при первой же возможности. К сожалению, преданность - качество, которым может похвастаться далеко не каждый знак зодиака. По мнению астрологов, безоговорочно можно доверять только одному представителю зодиакального круга - именно он никогда не променяет ваши отношения и семью на кратковременную интрижку. Рассказываем, кто же в гороскопе не допускает даже мысли об измене своей второй половинке.

Лев

“Король зодиака”, по словам астрологов, может смело претендовать на звание самого верного знака. Под созвездием Льва на свет появляются гордые и сильные личности, наделенные своими убеждениями и ценностями. И один из обязательных пунктов в их кодексе - “Хранить преданность партнеру”.

Огненный знак прекрасно знает, чего хочет от жизни, а что его категорически не устраивает.

Он строг и требователен, но не только к окружающим, а в первую очередь к самому себе. Лев никогда не простил бы измену своей второй половинке, и не допустит ее со своей стороны.

Мимолетные интрижки совсем не во вкусе этого знака. По мнению Льва, это так унизительно - скрываться от глаз посторонних, во время встреч трястись от страха, что вас застукают, опасаться разоблачения… Такая игра совершенно точно не стоит свеч в представлении Льва.

Кроме того, когда роман на стороне наскучит одной из сторон, вторая вполне может смертельно обидеться.

Брошенные любовники готовы на любые безумные поступки, лишь бы испортить жизнь тому, кто посмел оттолкнуть их. Льву не нужны проблемы такого характера.

Поэтому в отношениях и в браке представитель огненной стихии хранить партнеру удивительную верность. Друзья и знакомые порой даже завидуют этому и стараются подловить Льва на измене, чтобы доказать, что никто не идеален. Но их усилия будут напрасными.

Даже столкнувшись с предательством второй половинки, уроженец этого знака не станет мстить и платить той же монетой.

Гордый и благородный Лев скорее уж соберет свои вещи и уйдет прочь, чем пустится во все тяжкие. Пусть на душе будет больно, но он переживет эту боль достойно.

Тем, кто мечтает о союзе на долгие года и преданном партнере, стоит обратить свое внимание на Льва. Мало кто в зодиакальном круге может похвастаться такими же качествами, как представитель огненной стихии.