Астролог указал на женщин-гордячек: грешат 3 знака Зодиака

Самоуверенность и гордость - вот что можно сказать об уроженках этих знаков.

Некоторые женщины идут по жизни, словно королевы - с высоко поднятой головой, безупречно прямой спиной и железной уверенностью в себе. Кто-то восхищается этими дамами, кто-то - втайне ненавидит, однако равнодушным к их персоне не остается никто. Астрологи назвали главных гордячек в зодиакальном круге - их оказалось всего три.

Скорпион

Представительницы водного знака умеют правильно преподнести себя. Они никогда не появятся на публике в неряшливом виде, для них это смерти подобно, зато всегда будут выглядеть так, словно только что сошли с обложки модного глянцевого журнала. Недоброжелателям придется потрудиться, чтобы найти у женщины-Скорпиона какой-то изъян, над которым можно похихикать и поиздеваться. А все потому, что этот знак ценит себя и не станет давать поводов для сплетен и унижения. Его уроженки ни за что не уронят свое достоинство - не станут бегать за понравишимся мужчиной и просить чьей-то помощи.

“Сами все предложат и сами все дадут”, - считает дама-Скорпион, и, по сути, так и происходит.

Овен

Женщины, рожденные под знаком Овна, в глубине души ранимы и чувствительны, но они достаточно умны для того, чтобы никому не показывать свои слабости. Зато представительницы огненной стихии охотно демонстрируют окружающим свои сильные стороны - уверенность в себе, решительность, целеустремленность.

Если такая женщина поставила себе целью добиться руководящей должности или запланировала строительство собственного дома, можно быть уверенными, что она реализует все свои планы.

Дама-Овен всегда сохраняет достоинство, даже если внутри нее бушует целый ураган эмоций, она не покажет вида, а будет действовать хладнокровно и расчетливо - в лучшем смысле этого слова.

Лев

Какой же рейтинг зодиакальных гордячек без Львицы? Представительницы огненного знака привыкли к тому, что им нет равных - место на троне безраздельно принадлежит им. Женщина-Лев гордо и ревниво охраняет свой пьедестал, а если кто-то покусится на него, быстро об этом пожалеет.

Уроженки знака не станут портить себе репутацию склоками и публичными разборками, а тихо устроят все так, что соперница сама же прощения попросит и поспешит скрыться с глаз долой.

Львицы постоянно купаются в комплиментах и внимании поклонников, что придает им еще больше уверенности в себе и своем шарме.