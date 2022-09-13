Астролог рассказал, под какими знаками Зодиака рождаются лучшие мужчины-любовники

Дон Жуан, Казанова, Ловелас - имена этих обольстителей, способных завоевать любовь абсолютно любой дамы, давно стали нарицательными. В наши дни так называют мужчин, которым нет равных в ухаживании. По мнению астрологов, в число главных сердцеедов и любовников входят четыре знака зодиака. Именно им известен секрет, как найти подход даже к самой неприступной красавице.

Близнецы

Мужчины, рожденные под воздушным знаком Близнецов, возглавляют рейтинг главных зодиакальных любовников. С первых минут знакомства представители знака проявляют к женщине максимум внимания, интересуются ее увлечениями и предпочтениями - разумеется, не просто так. Близнецы тщательно анализируют полученную информацию, чтобы взять что-то на заметку и в дальнейшем угодить даме.

Безусловно, такое отношение очень льстит. Близнецы - сама галантность и любезность, устоять перед ними невозможно.

Рак

Рака без всяких сомнений можно назвать знатоком женской души. Мужчины, появившиеся на свет под этим водным знаком, обладают удивительной проницательностью, они эмпаты до мозга костей. Благодаря этому качеству они способны читать мысли женщины и исполнять ее желания до того, как она озвучит их вслух. Неудивительно, что Раки пользуются таких успехом у представительниц прекрасного пола.

Рядом с уроженцем водного знака дамы чувствуют себя по-настоящему счастливыми и желанными.

Весы

Представители воздушного знака долго находятся в поисках той самой женщины. Но как только они ее встречают, включают “тяжелую артиллерию”, устоять против которой нет никаких шансов. В зависимости от желаний избранницы Весы могут быть как нежными и обходительными джентльменами, так и “плохими мальчиками”, дерзкими и решительными. Натура Весов настолько многогранна, что им комфортно в любом образе, в каком пожелает их видеть вторая половинка.

Поэтому они имеют репутацию дамских угодников.

Скорпион

От зорких и проницательных Скорпионов не укроется ничего - представители водного знака способны видеть женщин насквозь и использовать свои тайные знания для завоевания приглянувшейся дамы. Как правило, это мужчины с темной, но притягательной энергетикой, которые завораживают своей загадочностью, мужественностью и харизмой.