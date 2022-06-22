Астролог описал темную сторону Скорпионов: хватило всего 2 слова

О негативных качествах Скорпионов не высказался, кажется, только ленивый – представителям водного знака частенько прилетает не только от профессиональных астрологов, но и от соседей по зодиакальному кругу. Однако, как утверждает портал The Voice, можно не растекаться мыслью по древу, стараясь расписать анти-достоинства Скорпионов во всей красе. Достаточно двух слов, которые опишут уроженцев знака настолько исчерпывающе, насколько это вообще возможно. Итак, каков же "диагноз" Скорпионов?

Кручу-верчу, властвовать хочу

Для того, чтобы наиболее полно охарактеризовать Скорпиона, достаточно двух слов – "настоящий кукловод".

Представителей этого водного знака хлебом не корми – дай им кого-нибудь послабее или ниже по статусу, например, джуна в офисе, чтобы сначала напеть ему свои ядовито-сладкие песни, заманить в ловушку, а потом крутить им, как душе заблагорассудится.

Самое обидное то, что на поводу у Скорпионов действительно хочется идти – они прирожденные лидеры, умные и харизматичные, вот только их обаяние при ближайшем знакомстве оказывается не светлым и лучезарным, а темным и мрачным.

Царь трапезничать желает!

Благодаря своей непревзойденной харизме Скорпионы легко собирают вокруг себя круг единомышленников – вернее, так он внушает им. Однако на самом деле для уроженцев водного знака это не более чем слуги, слепо его обожающие и готовые на любой поступок ради своего "господина".

В своей "вотчине" – неважно, семья это или рабочий коллектив – Скорпион чувствует себя вольготнее всего и делает то, что считает нужным.

Он же царь! Если кто-то внезапно прозреет и попытается поднять восстание, Скорпион церемониться не станет – расправится с "бунтовщиком" у всех на глазах, чтобы другим неповадно было.

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Я не злопамятный, просто память хорошая

К слову, когда дело касается расправы над обидчиками, Скорпион проявляет удивительную изобретательность. Он может даже отложить на время кровавую месть, чтобы понаблюдать за будущей жертвой и прикинуть, какая кара будет для нее самой страшной.

Уроженцы водного знака хотят, чтобы возмездие совершилось в тот момент, когда обидчик будет ожидать этого меньше всего.

Поэтому не стоит расслабляться, если злопамятный Скорпион отпустил вас подобру-поздорову – скорее всего, он просто еще не решил, какая месть сможет в полной мере удовлетворить его задетое самолюбие.