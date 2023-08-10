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Астролог назвала знак Зодиака, чья жизнь поменяется на 180 градусов очень скоро

10 августа 2023 19:00
Астролог назвала знак Зодиака, чья жизнь поменяется на 180 градусов очень скоро

Эксперт рассказала, кому стоит готовиться к кардинальным изменениям.

Жизнь идет своим чередом. Кому-то по нраву ее спокойный и размеренный ритм, а кто-то жаждет кардинальных перемен, свежих эмоций и удивительных событий. Известный астролог Василиса Володина рассказала, кто в зодиакальном круге в скором времени может рассчитывать на изменения, которые перевернут его жизнь с ног на голову. Счастливчик всего один.

Лев

В 2023 году огненному знаку предстоит пережить второе рождение. Никакого негатива - это означает всего лишь то, что Льва ожидают кардинальные перемены. По словам Василисы Володиной, изменения грядут буквально в каждой сфере, от личной жизни до финансов.

Звезды призывают уроженцев этого знака не бояться грядущих изменений.

Необходимо быть настороже и ловить возможности, которые посылает судьба. А она будет очень щедра на такие приятные сюрпризы - только успевай хватать и распоряжаться.

Вполне возможно, что Льву предоставится возможность овладеть новыми знаниями. Они, в свою очередь, пригодятся в сфере, которую представителям знака еще необходимо освоить - жизненные пути приведут его к совершенно новым задачам и целям.

Особенно стоит уделить внимание иностранным языкам.

Звезды советуют Льву заняться их изучением, ведь в перспективе это сулит открытие новых горизонтов. Полученные знания пригодятся знаку в бизнесе, приведут к нему новых деловых партнеров и клиентов.

Для творческих Львов наступило время показать свои таланты во всей красе. Если по какому-то недоразумению уроженцы знака скрывали от окружающих свои способности, им необходимо наконец продемонстрировать их всему миру.

Успех не заставит себя ждать.

Кошелек Льва до конца 2023 года существенно прибавит в весе. Этому будет способствовать повышение в должности, которое готовит для представителей знака руководство. Не стоит отказываться - в следующий раз такая возможность подняться по карьерной лестнице представится нескоро.

В сердечных делах Львов тоже ожидаются радикальные перемены. Одинокие представители знака имеют все шансы встретить человека, рядом с которым почувствуют себя по-настоящему счастливыми. Союз, образованный в этот период, будет очень крепким.

Львам, которые уже встретили свою пару, предстоит либо официально зарегистрировать отношения, либо, если речь идет о семейных уроженцах знака, стать родителями. Во всяком случае, счастливую новость о прибавлении в семействе они получат уже в этом году.

Елена Королева
Елена Королева
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