Астролог дал совет: никогда не доверяйте свои секреты Тельцам – вот почему

Скорпион, Овен, Козерог – как правило, именно эти знаки то и дело попадают в рейтинги самых тяжелых личностей в зодиакальном круге. Считается, что иметь с ними дело чревато неприятными последствиями, а доверять им тем паче нельзя. Между тем, говорят специалисты в сфере эзотерики, есть еще один знак зодиака, который способен позавидовать успеху даже близкого человека и сглазить его. Благодаря хорошей репутации распознать его не так-то просто, но астрологам удалось это сделать.

Таким коварным знаком оказался Телец. Астрологи предупреждают, что уроженцы земного знака производят на окружающих впечатление спокойных, логичных, практичных людей, общаться с которыми приятно и просто. Они не впадают в гнев от каждого неосторожного слова, не выносят своим друзьям и близким мозг – кажется, что они идеальны. Однако, как утверждают специалисты, это впечатление ошибочно.

Тельцам действительно не составляет большого труда расположить к себе человека.

Помимо вышеуказанных качеств, они способны похвастаться острым умом, харизмой, обаянием. Люди, познакомившись с уроженцами этого знака, решают, что уж ему-то можно доверять на все сто процентов. Телец не станет разбалтывать чужие тайны, осуждать рассказчика за его поступки, и потому собеседнику хочется рассказать ему абсолютно все.

Мнимое расположение Тельца – та удочка, на которую легко попадаются многие люди.

Однако им следует быть осторожнее и не слишком откровенничать с уроженцем земного знака, особенно когда дело касается успехов. Дело в том, что Тельцы любят чувствовать себя лидерами, ощущать свое превосходство, и не потерпят, если кто-то обойдет их в чем-либо.

Вас повысили в должности? Прибавили заработную плату? Вторая половинка сделала подарок, о котором вы и мечтать не смели? Как бы сильно ни хотелось поделиться радостными новостями с Тельцом, лучше остановиться и промолчать.

Любая мелочь способна разжечь в них огонь зависти, а значит, и неприязни к тому, кто посмел в чем-то отличиться.

Тельцы – земной знак, обладающий мощной связью с природными силами. У него необычайно сильная энергетика, поэтому, если уроженец знака позавидовал кому-то, последнему может не поздоровиться. Телец способен сглазить счастливчика, а все потому, что не терпит конкуренции и чужого везения. При этом он искренне считает, что не делает ничего дурного.