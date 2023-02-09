Астролог дал совет: никогда не доверяйте свои секреты этому знаку Зодиака

В далеком прошлом считалось, что некоторые люди обладают темной и разрушительной энергетикой. Завистливые и мелочные, они способны ляпнуть в чужой адрес что-нибудь неприятное, а потом оно непременно сбудется. От таких людей держались подальше и говорили, что они могут сглазить. В современном мире в порчу и проклятия уже почти не верят, однако астрологи убеждены - есть знаки зодиака, представители которых действительно наделены такими способностями. Не стоит доверять им свои секреты и делиться счастливыми подробностями жизни, иначе рискуете все это потерять.

Близнецы

Представители воздушного знака производят впечатление милашек, которым можно доверить абсолютно любой секрет. Близнецы и правда могут быть хорошими друзьями и верными хранителями чужих тайн, но ровно до того момента, когда ваши интересы пересекутся с их собственными. Увидев в собеседнике соперника, уроженцы этого знака не станут церемонится и мысленно пожелают ему чего похуже.

У Близнецов острый язык, поэтому их проклятия всегда сбываются.

Дева

Не стоит думать, что рациональные и прагматичные Девы не имеют со сверхъестественным ничего общего. На вид спокойные и кроткие, уроженцы земного знака будут мило улыбаться в лицо, а в душе посылать ужасные проклятия. Энергетика у Девы удивительно мощная, поэтому неудивительно, что она вполне реально может сглазить.

Астрологи не рекомендуют делиться с этим знаком самым сокровенным, чтобы не нарваться на недобрые пожелания.

Скорпион

Скорпион - самый загадочный и мистический знак в гороскопе, и эта репутация закрепилась за ним неспроста. Склонный к манипуляциям, мстительный и злопамятный, он несет в себе большой запас темной энергии. Попасть представителю водного знака под горячую руку грозит большими неприятностями. Скорпиону достаточно взглянуть на человека, чтобы навести на него порчу, поэтому астрологи рекомендуют тем, кто часто взаимодействует с уроженцем этого знака, носить при себе защитный амулет.

Козерог

Рожденные под знаком Козерога не то чтобы могут сглазить, но позавидуют, если кто-то поделится с ними по секрету своими успехами. Дело в том, что представители земного знака очень тщеславны и болезненно воспринимают чужие победы, искренне считая, что никто, кроме них самих, этого не достоин.