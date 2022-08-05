Астролог дал совет: ни в коем случае не верьте этим двуличным знакам Зодиака

Время от времени все мы прибегаем к "запрещенным приемам" – искажаем факты, говорим совсем не то, что думаем на самом деле, манипулируем окружающими и т.д. Однако ключевое слово здесь – "время от времени". Мы не занимаемся этим постоянно, а лишь в исключительных случаях. По мнению астрологов, некоторые знаки зодиака используют арсенал из вышеперечисленных приемов едва ли не каждый день. Рассказываем, каким же двуличным знакам не стоит верить.

Близнецы

Без сомнения, самым двуличным знаком в зодиакальном круге являются Близнецы. Они способны найти общий язык с кем угодно, люди охотно доверяют им свои сокровенные секреты, а потом с ужасом узнают, что Близняшки растрезвонили их по всему свету.

Поэтому нужно осторожно относиться к комплиментам и чарам уроженцев этого воздушного знака – это лишь искусная маска.

Весы

О целеустремленности Весов можно слагать легенды. Уроженцы этого знака свято верят, что ради достижения своих целей не грех пойти на обман. Они способны улыбаться в лицо тому, кого на самом деле на дух не переносят, а все потому, что считают это знакомство полезным.

Кроме того, ради собственной выгоды они могут выдать чьи-нибудь тайны – и при этом искренне будут думать, что не совершили ничего плохого.

Рыбы

Представители водного знака нуждаются в постоянном внимании близких и друзей. Им нравится, когда люди проявляют сочувствие к их проблемам, дают им советы и выражают заботу. Чтобы получить это все, Рыбки готовы даже пойти на ложь.

Благодаря богатому воображению они быстро придумают такую легенду, которая стопроцентно заставит окружающих обратить на них внимание.

Стрелец

У уроженцев огненного знака легкий и беззаботный нрав. Они хотят, чтобы в их жизни преобладали приключения и позитивные эмоции, а вот всего, что будет их "грузить", Стрельцы тщательно избегают.

Как только представители знака попадают в какую-нибудь сложную ситуацию (а с их авантюрным характером это происходит часто), они тут же исчезают под благовидным предлогом, даже если он выдуманный.

Скорпион

Еще один знак зодиака, который непрестанно манипулирует окружающими – это Скорпион. Люди, появившиеся на свет под этим знаком, способны холодно и цинично использовать близких, друзей, коллег, случайных знакомых в своих целях – и при этом не испытывают никаких угрызений совести.