«Астрал» и «Заклятие» — одна вселенная? Джеймс Фан провернул хитрый фокус, который запутал всех

10 сентября 2025 07:58
Актеры те же — и монстры похожие.

Если вас попросят назвать главные ужастики последних лет, в списке наверняка окажутся «Астрал» и «Заклятие». Оба мистические, оба подарили миру целую галерею культовых монстров — от куклы Аннабель до Старухи в черном. Ну и оба, как ни крути, вышли из головы Джеймса Вана.

Так вот: если вы думали, что они происходят в одной вселенной — вы не одиноки. Многие считают, что «Астрал» — это младший брат «Заклятия», чуть более лайтовый, но родственный. Актеры-то те же. Атмосфера — похожая. Демоны, паранормальщина, охотники за привидениями — все вроде бы в одном духе. Только вот… это разные вселенные. Совсем.

Одна студия, один режиссер — но два разных мира

Джеймс Ван провернул гениальный трюк: дважды снял хоррор-франшизу с почти одинаковыми ингредиентами, но в совершенно разных рамках.

Сначала он запустил «Астрал» — мистический аттракцион на PG-13, где с паранормальщиной сталкивается семья Ламберт, а основным героем со временем становится экстрасенс Элис Райнер.

Тут упор на атмосферу, астральные проекции, переходы между мирами, и даже комедийный дуэт охотников за привидениями. Что-то вроде «Полтергейста» нового поколения. Страшно, но не настолько, чтобы не пустить в зал подростков.

А потом Ван повторил фокус, но в другом ключе. Он взял реальную пару — Эда и Лоррейн Уорренов, легендарных охотников за нечистью, и построил вокруг них киновселенную с гораздо более жестким рейтингом и мощной драматургией. Так родилось «Заклятие» — и вместе с ним целая хоррор-фабрика, куда входят «Проклятие монахини», «Аннабель» и так далее.

Никаких пересечений, никакого кроссовера, никаких пасхалок между франшизами. Это не Marvel, где все в одной песочнице. Здесь — все строго по своим углам.

Фото: Кадры из фильмов «Заклятие» (2013 г.), «Заклятие 2» (2016 г.), «Астрал» (2011 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
