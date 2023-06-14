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Асташенок из группы «Корни» ужаснул народ выбором жены: годится в матери

14 июня 2023 07:45
Асташенок из группы «Корни» ужаснул народ выбором жены: годится в матери

Музыканта призывают одуматься.

Александр Асташенок когда-то купался в любви многочисленных поклонниц. Солист группы «Корни» мог отхватить себе любую красотку, но отдал предпочтение женщине, которая старше на 13 лет.

Избранницей артиста стала директор популярного бойз-бенда — Елена Венгржиновская. Спустя два года отношений голубоглазый брюнет сделал любимой предложение руки и сердца, чем нарушил правила контракта, обязывающего его скрывать подробности личной жизни.

Свадьбу возлюбленные сыграли в 2004-м и в том же году стали родителями. В СМИ не раз писали о разводе пары, но супруги счастливы вместе по сей день. Несмотря на это, выбор Асташенка до сих пор многие не одобряют.

Асташенок из группы «Корни» ужаснул народ выбором жены: годится в матери

«У Александра Асташенка такая старая жена! Мама и сын!», «Найди под стать себе девушку, с молодым телом, гладенькую, красивенькую. Зачем трогать сухую, старую бабушку?» — призывают исполнителя пользователи Сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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