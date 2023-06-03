Асташенок из «Фабрики звезд» нашел жену постарше: разочарованию фанаток нет предела

У юных поклонниц не было ни единого шанса.

Александр Асташенок прославился благодаря проекту «Фабрика звезд». После шоу он вместе с тремя другими участниками выступал в группе «Корни». Однако после женитьбы Асташенок покинул коллектив.

Избранницей Александра стала Елена Венгржиновская, которая работала концертным директором. Однажды ей довелось сотрудничать с группой «Корни», и с этого момента началась история ее любви с Асташенком.

Поначалу между ними были сложные отношения. Венгржиновская требовала от подопечных послушания, но Александр сопротивлялся. Все изменилось после того, как музыкант заболел и слег с простудой. Елена пришла его навестить и принесла больному малиновое варенье. Вскоре между ними вспыхнул роман, несмотря на возрастную разницу в 14 лет в пользу Венгржиновской.

Асташенок решил жениться на Елене, но участники группы выступили против — это могло помешать их популярности у девушек.

Опасения были не напрасны. Поклонницы артиста узнали о его свадьбе и обрушили весь свой гнев на Елену. Ей желали смерти, называли старухой и говорили, что скоро музыкант ее бросит. Однако ненавистники были не правы. Александр и Елена по сей день счастливы и воспитывают дочь Вику.

Но фанатки так и не смирились с его выбором, ведь Елена выглядит на его фоне как тетушка: сгорбленная спина, морщинистые лицо и руки, жидкие волосы. Им непонятно, почему он предпочел взрослую женщину, когда за ним носились толпы юных красавиц.