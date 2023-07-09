Ассоль не имела с Вертинской ничего общего: вот кого планировали снимать

Это была бы уже совсем другая героиня.

Картина «Алые паруса» принесла Анастасии Вертинской оглушительную популярность. Это стало неожиданностью для режиссера Александра Птушко, который изначально видел в образе Ассоль других актрис.

Сыграть главную героиню могла Тамара Макарова. Ранее она уже сотрудничала с Птушко — актриса снималась в сказке «Каменный цветок», где сыграла Хозяйку Медной горы.

Второй претенденткой на роль Ассоль стала Алла Ларионова. Как и Макарова, до этого она снималась у Птушко. В начале 50-х актриса сыграла Любаву Буслаевну в его картине «Садко». Однако обе красавицы-актрисы не прошли пробы.

Режиссер утвердил неизвестную артистку из Молдавии, но этому воспротивился художник-постановщик картины Леван Шенгелия. Он настаивал на кандидатуре 17-летней Вертинской, потому что видел в ней идеальную Ассоль. Худсовет поддержал этот выбор, и Птушко пришлось смириться.

Когда картина вышла на экраны и стала народным хитом, режиссер понял, что Шенгелия был прав. Но, судя по тому, что он изначально присматривался к Макаровой и Ларионовой, он видел Ассоль совсем другой.