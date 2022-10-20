Ассоциативный тест: можно ли назвать вас счастливым человеком?

О том, что такое счастье, в разное время размышляли философы, художники, писатели. Большинство из них представляло себе счастье как некую неуловимую субстанцию, прекрасное мгновение, которое человеку хотелось бы удержать, сохранить навсегда. Ученые тоже не остались в стороне от этого вопроса. Правда, с научной точки зрения счастье - это не что иное как работа нашего мозга. С самых первых дней жизни и до семи лет в мозге человека формируются нейронные связи. Любой положительный опыт, полученный в этот период, мозг запоминает и в дальнейшем реагирует на его повторение выбросом гормонов счастья. В свою очередь, повторения отрицательного опыта человек будет изо всех сил избегать. Существует четыре нейрохимических вещества, которые принято называть “гормонами счастья” - это эндорфин, вызывающий чувство эйфории; дофамин - главный мотиватор и вдохновитель; окситоцин, который отвечает за выстраивание социальных связей; и, наконец, серотонин, помогающий заработать уважение, почет, повысить чувство социальной значимости.

У каждого человека есть свой “рецепт счастья”. Пройдите наш ассоциативный тест, а мы расскажем, относитесь ли вы к числу людей, которых можно назвать счастливыми.