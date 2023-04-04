Ассоциативный тест: какая ваша главная черта?

От чего зависит характер человека и черты его личности? Этот вопрос волнует не только простых смертных, но и профессиональных психологов. Так, например, из поколения в поколение бытует миф о том, что невысокие люди страдают “комплексом Наполеона”. В глубине души они считают себя неполноценными и пытаются компенсировать свои комплексы с помощью властного и агрессивного поведения. Как показали современные исследования, в этом расхожем мнении есть доля истины. Эксперимент, в котором приняли участие около 400 мужчин и женщин низкого роста, подтвердил, что большая часть респондентов недовольна своим ростом. Теория о том, что люди, которые внешне не выглядят грозными и властными, пытаются восполнить пробел психологическим давлением, подтвердилась. Представители обоих полов, принимавшие участие в исследовании, были склонны к манипуляциям, конфликтам с окружающими людьми, а также не могли похвастаться сильной эмпатией. Кроме того, низкие мужчины чаще, чем женщины, проявляли склонность к нарциссизму и демонстрировали токсичное поведение.

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