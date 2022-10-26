Ассистентка Якубовича раскрыла самые будоражащие секреты «Поля чудес»

Капитал-шоу «Поле чудес» впервые появилось на экранах в 90-х и с того времени не покидает эфир. За время выпуска шоу его отличительной чертой стали подарки, которые приносят участники в студию. И многие зрители гадали, что же на самом деле происходит со всеми деликатесами, которые появляются в кадре.

Как рассказала Римма Агафошина, которая работает в программе уже 25 лет, подарки участников никогда не пропадают. Большая часть из них накрывается на специальный стол, и все герои, а также съемочная группа могут попробовать их после эфира.

«Все режется, разливается и накрывается на стол при выходе из студии, чтобы зрители могли попробовать», — рассказывает Римма в беседе с «Антенной».

При этом некоторые участники сразу же отмечают, что их подарки предназначены исключительно Леониду Якубовичу. В таком случае они не попадают на общий стол и переходят бессменному руководителю шоу.