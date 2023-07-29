Асмус выставила в Сеть провокационное фото, которым гордится: понравилось не всем

Кристина Асмус поделилась с подписчиками новыми фото из отпуска. Актриса отправилась в Турцию с сестрой, дочкой и племянницей. Поскольку Асмус предпочитает активный отдых, она решила позировать на плавучем плоту прямо в море.

Чтобы добраться до него и сделать фото, актриса с сестрой одолжили у других отдыхающих надувной матрас, а сестра Асмус повесила себе на шею сумку со смартфоном. Так им удалось доставить камеру на удаленный от берега плот.

В кадре Кристина делает стойку на руках и выполняет настоящие акробатические прыжки над морской гладью. Поклонники актрисы восхитились не только фигурой Асмус, но и ее великолепными спортивными навыками. В детстве будущая актриса занималась гимнастикой и показала, что все еще остается в отличной форме.

Но нашлись и те, кто осудил смелые кадры. По мнению ряда пользователей Сети, актриса постоянно ищет возможность оголиться как на экране, так и на фотографиях. Пикантности снимкам добавил бежевый купальник Асмус, который почти слился с оттенком ее кожи и создал эффект обнаженных фото.