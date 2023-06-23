Асмус выбрала любовника, который как две капли воды похож на ее отца: убедитесь сами (фото)

В конце мая Кристина Асмус непрозрачно намекнула, что у нее появился новый бойфренд. Им стал актер Роман Евдокимов, который успел засветиться в нашумевших проектах «Актрисы» и «Фишер». Артисты уже не стесняются публично признаваться друг другу в чувствах. Однако поклонников Асмус больше поразило не это, а то, что Роман — точная копия ее отца.

Недавно Кристина поделилась давним семейным снимком, где она 7-летняя запечатлена с отцом. Фото вызвало ажиотаж в соцсетях актрисы. Все наперебой стали писать, что Игорь Львович и жених Асмус похожи друг на друга, словно они клоны. У них одинаковые прически, черты лица и даже усы.

«А папа с Ромой очень похожи», «Одно лицо!», «Не могу это развидеть. Это судьба»,

— написали фолловеры.

Кристине эта мысль раньше не приходила в голову. Внимательно присмотревшись к фото отца, она согласилась с комментаторами: «А точно! Не думала об этом».

Об отношениях актеров заговорили еще в прошлом году, когда пара только намекала на взаимный интерес. Влюбленные «рассекретились» совсем недавно, подтвердив слухи о своем романе.