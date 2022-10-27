Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Асмус впервые рассекретила возлюбленного: об этом романе догадывались

Асмус впервые рассекретила возлюбленного: об этом романе догадывались

27 октября 2022 20:00
Асмус впервые рассекретила возлюбленного: об этом романе догадывались

Избранником звезды стал ее коллега.

Кристина Асмус не раз намекала поклонникам, что не одинока. На этот раз актриса вспомнила о народной мудрости, которая гласит, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и представила публике своего возлюбленного.

В социальных сетях артистка опубликовала кадр, где запечатлена во время совместной прогулки с неким молодым человеком, которого держит за руку. Асмус не назвала имя спутника, не показала его лицо, но пользователям Сети и так все стало ясно.

Асмус впервые рассекретила возлюбленного: об этом романе догадывались

Снимок в той же одежде, в которой был замечен избранник звезды фильма «Текст», выложил в своем микроблоге актер Роман Евдокимов — пазл сошелся. К тому же об этом романе догадывались многие.

Весной СМИ наперебой писали о том, что артистка отметила день рождения в компании 28-летнего коллеги по цеху, в объятиях которого, сияя от счастья, провела весь вечер. Тем не менее знаменитости не спешили официально подтверждать свои отношения, но теперь все вопросы у поклонников отпали сами собой.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video