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Асмус сверкнула аккуратной грудью, и мужчины тут же захлебнулись слюной (горячее фото)

30 июня 2023 10:30
Асмус сверкнула аккуратной грудью, и мужчины тут же захлебнулись слюной (горячее фото)

Актриса стала горячей штучкой.

Кристина Асмус вошла во вкус и продолжает эпатировать своих многочисленных поклонников. Еще не успели интернет-пользователи как следует обсудить пятую точку актрисы, которую та продемонстрировала во время пикантной фотосессии в поле, как подоспел еще один горячий кадр.

В социальных сетях звезда «Текста» опубликовала фотографию, на которой сверкнула своей аккуратной грудью. Образ артистки, созданный для нового сериала с ее участием «Райцентр», оказался мегасексуальным — мужчины тут же захлебнулись слюной.

Асмус сверкнула аккуратной грудью, и мужчины тут же захлебнулись слюной (горячее фото)

Фанаты единогласно решили, что бывшая супруга Гарика Харламова невероятно хороша собой. На этот раз даже хейтерам нечего было сказать — никто не упрекнул знаменитость в излишней вульгарности и распущенности.

«Ух, какая!», «Роковая женщина», «Крис, у тебя все такое красивое», «Идеальная красота»,

— восхитились популярной артисткой фолловеры.

Фото: Legion-Media, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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