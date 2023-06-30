Асмус сверкнула аккуратной грудью, и мужчины тут же захлебнулись слюной (горячее фото)

Кристина Асмус вошла во вкус и продолжает эпатировать своих многочисленных поклонников. Еще не успели интернет-пользователи как следует обсудить пятую точку актрисы, которую та продемонстрировала во время пикантной фотосессии в поле, как подоспел еще один горячий кадр.

В социальных сетях звезда «Текста» опубликовала фотографию, на которой сверкнула своей аккуратной грудью. Образ артистки, созданный для нового сериала с ее участием «Райцентр», оказался мегасексуальным — мужчины тут же захлебнулись слюной.

Фанаты единогласно решили, что бывшая супруга Гарика Харламова невероятно хороша собой. На этот раз даже хейтерам нечего было сказать — никто не упрекнул знаменитость в излишней вульгарности и распущенности.

«Ух, какая!», «Роковая женщина», «Крис, у тебя все такое красивое», «Идеальная красота»,

— восхитились популярной артисткой фолловеры.