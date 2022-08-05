Асмус решилась на интимные откровения – но ей никто не поверил

Актриса заявила, что в жизни она очень скромный человек.

Этим летом состоялась премьера сериала «Люся», в котором главную женскую роль сыграла Кристина Асмус. Зрителей удивил персонаж звезды: в фильме героиня часто принимает участие в постельных сценах и кажется очень развязной. Как уверяет актриса, у нее с Люсей нет в жизни ничего общего.

На интимные откровения Асмус решилась в соцсетях. Так, по словам Кристины, она не употребляет спиртное и не курит, никогда не наращивала ресницы или ногти, а также не вступала в интимную связь со случайными малознакомыми мужчинами. Даже провокационные сцены в фильме «Текст», ставшие скандальными, снимались не по-настоящему, заверила Асмус фолловеров.

Однако подписчики ей не поверили. Некоторые из них вспомнили, как несколько лет назад актриса жаловалась на некачественно нарощенные ресницы, другие — что Асмус долго пыталась бросить курить. Кристина поспешила оправдаться, что делала это для ролей, а не для себя лично, в реальной жизни.