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Асмус раскошелилась ради любовника: рыдал несколько часов от благодарности

30 июня 2023 15:15
Асмус раскошелилась ради любовника: рыдал несколько часов от благодарности

Актриса потратила целое состояние, чтобы довести бойфренда до слез.

Кристина Асмус перестала скрывать от публики нового парня, актера Романа Евдокимова. На шоу Антона Шастуна «Контакты» она рассказала, какой сюрприз приготовила любимому на прошлый день рождения.

По словам Асмус, она организовала масштабный квест, который проходил по всему городу и длился около семи часов. В ходе праздника Роман прокатился на карете, запряженной белыми лошадьми, на мотоцикле с коляской и даже на сноуборде. Актриса не поленилась запастись памятными для парня вещами, позвать его друзей, родных и даже школьных учителей. Все это время его сопровождала любимая музыка и приятные воспоминания.

В какую сумму обошелся подарок, Кристина не раскрыла, но рассказала, что потратилась прилично. В празднике принимало участие до двухсот человек. Но усилия не прошли даром — в конце мероприятия Роман не мог сдержать слез благодарности.

Асмус раскошелилась ради любовника: рыдал несколько часов от благодарности
Фото: Global Look Press, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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