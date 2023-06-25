Асмус повернулась голой «пятой точкой» к камере: теперь народ точно видел все (фото)

Листая ленту соцсетей, поклонники Кристины Асмус вряд ли ожидали наткнуться на такое. Звезда обнародовала интимную фотосессию, явно не предназначенную для детских глаз.

В подписи к горячим кадрам актриса уточнила, что они были сделаны год назад во время съемок одного из проектов. Вместе со своим возлюбленным Асмус отправилась в поле, где позировала перед камерой, обнажив пятую точку. Теперь можно с полной уверенностью сказать, что фанаты знаменитости, сами того не желая, видели все.

Зрелище порадовало не каждого. Многие пристыди экс-супругу Гарика Харламова за излишнюю откровенность и эпатаж.