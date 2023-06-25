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Киноафиша Статьи Асмус повернулась голой «пятой точкой» к камере: теперь народ точно видел все (фото)

Асмус повернулась голой «пятой точкой» к камере: теперь народ точно видел все (фото)

25 июня 2023 06:30
Асмус повернулась голой «пятой точкой» к камере: теперь народ точно видел все (фото)

Звезда обнажилась на публику.

Листая ленту соцсетей, поклонники Кристины Асмус вряд ли ожидали наткнуться на такое. Звезда обнародовала интимную фотосессию, явно не предназначенную для детских глаз.

В подписи к горячим кадрам актриса уточнила, что они были сделаны год назад во время съемок одного из проектов. Вместе со своим возлюбленным Асмус отправилась в поле, где позировала перед камерой, обнажив пятую точку. Теперь можно с полной уверенностью сказать, что фанаты знаменитости, сами того не желая, видели все.

Зрелище порадовало не каждого. Многие пристыди экс-супругу Гарика Харламова за излишнюю откровенность и эпатаж.

Асмус повернулась голой «пятой точкой» к камере: теперь народ точно видел все (фото)

«Вторая Волочкова. Жаль», «Села справить нужду в поле», «Некрасиво и не в тему», «Фото называется — дайте бумагу», «Трудно понять, что вы хотели этим сказать или донести», — возмутились подписчики в комментариях.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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