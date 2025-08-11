Асмус верхом на НЛО, рэп и Кяро: в России пересняли легендарное «Чучело» с Никулиным и Орбакайте — теперь это мюзикл про соцсети

Судя по реакции зрителей и критиков, «Чучело» Ильи Хотиненко и Владимира Карабанова стало одной из самых обсуждаемых премьер фестиваля «Окно в Европу» — но не в том смысле, на который явно рассчитывали авторы.

Формально это «новая экранизация повести Железникова, а не ремейк Быкова», но тень советской классики висит над фильмом так же неотступно, как и хмурое небо Выборга в сезон дождей.

Мюзикл с НЛО и рэпом от Кяро

По версии Русского кино в топе, режиссёр, «застрявший в вечном пубертате», вообще не видел фильм Быкова и без лишних сомнений превратил историю в сюрреалистичный мюзикл с инопланетянами, Кристиной Асмус на НЛО и Кириллом Кяро, читающим рэп.

«Это мюзикл, где новая жертва буллинга пользуется кодексом бусидо и стреляет из лука».

Авторы обзора называют картину «очень лёгкой целью для кинокритического буллинга» и признаются, что сначала ждали трэш, а потом стыдливо обходили фильм стороной.

Публика в Выборге — лояльна, критики — безжалостны

Бюллетень кинопрокатчика отмечает: в Выборге публика встретила картину относительно тепло, хотя «Чучело» оказалось «очень уязвимым» для критики. Главный камень преткновения — музыкальные вставки, которые рвут ткань повествования, превращая драму о травле в набор клипов.

Кринж, смелость и культурный шок

Комендант кинокрепости называет решение сделать мюзикл одновременно «смелым, кринжовым и неординарным». В его версии Аня (Мария Симонова) не копирует Орбакайте, а играет собственную трагедию — но соседство этой линии с интернет-стримами, пёстрыми клипами и Асмус в образе равнодушной учительницы создаёт эффект культурного шока.

По его словам, результат — «реквием детской невинности» в цифровую эпоху, которому он ставит всего одну звезду.

От «тройки» до неудовлетворительно

Критик Екатерина Визгалова сначала оценила ленту на «тройку», но уже наутро снизила оценку до неудовлетворительной.

По её мнению, фильм сглаживает острые углы: травля переезжает в онлайн, героиня красива, сильна и почти не страдает, а в финале дружба побеждает, и хулиган раскаивается. Такая трактовка, считает Визгалова, лишает историю той болезненной честности, за которую ценили «Чучело» Быкова.

Когда клип важнее драмы

Если у Быкова драма о подростковой жестокости обнажала равнодушие взрослых и предательство детей, то у Хотиненко — это череда двухминутных сцен, перемежаемых автотюновыми номерами. Сюжет минимален, а кибербуллинг подаётся через мемы и клиповую эстетику, словно главный антагонист здесь — социальные сети, а не человеческая жестокость.

Социальная миссия или красивая вывеска

Парадокс в том, что авторы заявляют проект как социально значимое кино, получившее поддержку Минкульта, но создаётся впечатление, что никому из них школьная травля по-настоящему не интересна. Здесь нет ни надрыва, ни той беспощадной честности, которая когда-то потрясла зрителей, дают понять критики.

В итоге складывается странная картина: создатели вроде бы обновили классическую повесть для цифровой эпохи, но большинство критиков видят в этом не смелость, а китч и потерю сути.

И если советское «Чучело» било в сердце своей правдой, то новое, по отзывам, больше похоже на эффектное, но пустое шоу, где трагедия превращается в музыкальный номер, а боль — в хорошо смонтированный клип.

