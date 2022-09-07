Арзамасова знает? Как, по слухам, выглядит внебрачный сын Авербуха

В прошлом году 48-летний Илья Авербух вновь стал отцом. Его супруга, актриса Елизавета Арзамасова, родила мальчика, которого назвали Лев. Вместе с ними проживает и старший сын Ильи от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой — 18-летний Мартин. Но сплетники и по сей день уверяют, что Авербух на самом деле является многодетным отцом.

Тренеру приписывают родственные узы с мальчиком, которого в 2008 году родила актриса Алиса Гребенщикова. О беременности звезда узнала, когда принимала участие в шоу «Ледниковый период». Ее дуэт с фигуристом Алексеем Тихоновым занял третье место. На проекте зрители обратили внимание, как нежно Авербух относится к Алисе, подбадривая ее крепкими объятиями после каждого проката. И тут же появились слухи об их романе.

Эти обсуждения только подогрел развод Гребенщиковой с мужем, оператором Сергеем Дандуряном. Мужчина ушел из семьи вскоре после рождения сына Алексея, отказался общаться с мальчиком и даже давать ему свою фамилию, сообщает Дзен-канал «Культурология ».

Сейчас Алексею уже 14 лет. Гребенщикова больше так и не вышла замуж, поэтому воспитывает сына одна. Все подозрения сплетников она опровергала, заявляя, что уверена в отцовстве Дандуряна. Поклонники вроде бы ей верят, считая, что подросший мальчик стал очень похож на оператора в молодости.