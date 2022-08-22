Artik & Asti на грани распада? Подробности возвращения Артика на сцену слили в Сеть

Вот уже несколько месяцев поклонники активно обсуждают перемены в жизни Artik & Asti. Дело в том, что зимой и весной этого года Севиль выступала одна, а об Артике не было ничего слышно. Многие даже начали предполагать распад коллектива, ведь, например, из композиции «Гармония» убрали партию Артика, чтобы Севиль могла выступать с этой песней сольно. Однако, как оказалось, все это время Артем Умрихин был занят решением семейных проблем и записью новой музыки, поэтому Севиль выступала без него.

Теперь же, как пишет «Комсомольская правда », на сцене не появляется солистка коллектива. Якобы не так давно в московском клубе Gipsy состоялось празднование дня рождения Артема Качера, на который и была приглашена группа. Во время праздника Умрихин вместе с именинником исполнил хит «Грустный дэнс», однако Севиль не вышла на сцену и не появилась на вечеринке.

Артик при этом не стал объяснять причины таких изменений. Поэтому поклонники все больше переживают из-за возможного распада группы.