Артемьева из «Сватов» покоряет гостей этим горячим: затмевает мясо по-французски
Справится даже неопытная хозяйка.
Людмила Артемьева в силу огромной занятости в театре и кино редко стоит у плиты. Если так случается, то блюда готовит простые и проверенные. Но при этом такие, что закачаешься и одновременно пальчики оближешь. Одно из них — «Любчики». Нужно немного навыков и всего полчаса времени.
Что понадобится на три больших порции:
Филе куриное или филе индейки — 350 г;
Сыр — 50 г;
Яйцо — 1 шт;
Майонез — 80 г;
Кетчуп — 80 г;
Болгарский перец — 1 шт;
Мука — 2 ст.л.
Как готовить:
Куриное филе режем небольшими кусочками-кубиками, солим и перчим по вкусу. Обмакиваем в муку и обжариваем на растительном масле.
Тем временем трем сыр на крупной терке и в отдельной миске смешиваем желток от яйца с кетчупом.
Обжаренное мясо складываем в форму для выпечки и заливаем кетчупом. Сверху — тертый сыр.
Украшаем блюдо колечками болгарского перца и ставим в духовку на 10 минут на 200 градусов.
Подавать лучше всего с зеленым луком и зеленым салатом.
Приятного аппетита!