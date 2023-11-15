Артемьева из «Сватов» покоряет гостей этим горячим: затмевает мясо по-французски

Людмила Артемьева в силу огромной занятости в театре и кино редко стоит у плиты. Если так случается, то блюда готовит простые и проверенные. Но при этом такие, что закачаешься и одновременно пальчики оближешь. Одно из них — «Любчики». Нужно немного навыков и всего полчаса времени.

Что понадобится на три больших порции:

Филе куриное или филе индейки — 350 г;

Сыр — 50 г;

Яйцо — 1 шт;

Майонез — 80 г;

Кетчуп — 80 г;

Болгарский перец — 1 шт;

Мука — 2 ст.л.

Как готовить:

Куриное филе режем небольшими кусочками-кубиками, солим и перчим по вкусу. Обмакиваем в муку и обжариваем на растительном масле.

Тем временем трем сыр на крупной терке и в отдельной миске смешиваем желток от яйца с кетчупом.

Обжаренное мясо складываем в форму для выпечки и заливаем кетчупом. Сверху — тертый сыр.

Украшаем блюдо колечками болгарского перца и ставим в духовку на 10 минут на 200 градусов.

Подавать лучше всего с зеленым луком и зеленым салатом.

Приятного аппетита!