«Аршавин меня бил, а я его жалела»: от откровений Барановской мурашки по коже

Еще несколько лет назад Андрей Аршавин был главной звездой российской футбола, однако вскоре карьера спортсмена пошла на спад. Начались неудачи и в личной жизни — широкая общественность узнала, что Аршавин совсем не примерный семьянин.

Супруга Юлия Барановская со слезами на глазах признавалась, что их брак был адом. Популярная телеведущая подвергалась насилию, побоям и надругательствам. Однажды, когда бедняжка попросила супруга разрешить вопрос с парковкой, футболист жестоко ее избил.

«Я отлетела метров на пять — до сих пор не понимаю, как у меня не разошлись швы. От боли, обиды и унижения я заплакала. Он почти сразу ушел», — пишет Барановская в своей автобиографии.

При этом верная жена не спешила обращаться за помощью в полицию. Знаменитость до последнего жалела мужа и не хотела ставить крест на его спортивной карьере, пишет издание StarHit.