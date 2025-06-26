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Арнольд Шварценеггер терпеть не может эту часть «Терминатора» — и на то есть причина

26 июня 2025 21:30
Арнольд Шварценеггер терпеть не может эту часть «Терминатора» — и на то есть причина

Актер не видит никакого смысла в фильме о Терминаторе, в котором, по иронии, нет самого Терминатора.

Хотя у Арнольда Шварценеггера определенно точно есть предпочтения в киноролях и жанрах, актер может похвастаться разнообразием в своей амбициозной карьере — в свое время Шварценеггер был и культуристом, и губернатором Калифорнии (дважды!), и предпринимателем, а теперь, помимо актерства, занимается еще и продюсированием.

Очевидно, такой размах в деятельности не мог не повлиять на основную — актерскую — карьеру Шварценеггера, заставив его отдалиться от некоторых из своих проектов. Коснулось это в том числе и культовой франшизы «Терминатор», а сам Шварценеггер определенно точно знает, какой именно фильм из серии пострадал из-за него самого больше всего.

Арнольд Шварценеггер считает «Терминатора: Да придет спаситель» худшим фильмом франшизы — вот почему

Хотя первые два фильма «Терминатора» снимал Джеймс Кэмерон, остальные части серии создавались уже без участия режиссера — а в одном из фильмом не было и самого Шварценеггера. Речь о «Терминаторе: Да придет спаситель», четвертом по счету фильме франшизы, к которому актер не питает особых чувств — просто потому, что в картине он никак не был задействован, хотя по сути и был главным героем всей франшизы.

По словам Шварценеггера, «Да придет спаситель» снимали в то время, когда он оставался на посту губернатора Калифорнии и потому никак не мог найти время для съемок в своем плотном графике. Актер также добавил, что в целом не видит в картине особого смысла — все-таки странно снимать фильм о Терминаторе без участия самого Терминатора.

«Терминатор: Да придет спаситель» — одна из худших частей франшизы

Кадр из фильма «Терминатор: Да придет спаситель»

Возможно, снимать фильм о Терминаторе без Терминатора действительно было плохой задумкой — критики и зрители приняли картину не так тепло, как ожидалось, оставив ей в основном средние или даже негативные отзывы. Не случилось успеха даже в кинопрокате — с бюджетом в 200 миллионов долларов «Да придет спаситель» собрал всего лишь около 370 миллионов и в итоге принес студии Warner Bros. Pictures лишь убытки.

К слову, самую большую прибыль Арнольду Шварценеггеру принесли даже не фильмы о Терминаторе, а, как ни странно, провалившаяся комедия — почитать об этом можно тут.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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