Армянка заплатила миллионы за славянскую внешность: результат поражает

На многочисленные операции она потратила два миллиона рублей.

Уроженка Армении Лилит Мартиросян никогда не скрывала, что недовольна своей внешностью. Девушке удалось построить успешную модельную карьеру, но, несмотря на славу и любовь поклонников, она решилась на неожиданные перемены и полностью изменила свою внешность.

Смуглая красавица взяла за эталон куклу Барби и отправилась к пластическим хирургам. Сначала специалисты изменили ее форму лица и нос, а после провели маммопластику. Спустя некоторое время Лилит провела операцию на бедрах и талии. В перерывах между операциями она перекрасилась в блондинку и стала носить голубые линзы, полностью отказавшись от своих восточных черт.

Сейчас знаменитость довольна своим обликом, но планирует не останавливаться на достигнутом. О своей жизни она рассказывает в социальных сетях, где поклонники делятся на два лагеря. Кто-то осыпает ее комплиментами, а кто-то признается, что она потеряла индивидуальность и ее новая внешность поражает своей неестественностью.