Аристократы и короли чаще всего рождаются под этим знаком Зодиака

Монархи, дворяне и прочие представители голубых кровей вершат судьбы своих государств и подданных, но в то же время сами они находятся под влиянием небесных светил. Интересно, что в давние времена, на заре развития астрологии, индивидуальные гороскопы были большой редкостью и составлялись в большинстве своем для величественных особ. В наши дни астрологи решили подсчитать, какой знак зодиака по праву можно назвать королевским. Они подсчитали, под каким созвездием чаще всего рождаются члены монарших семей.

Телец

Какими качествами должен обладать идеальный монарх? Среди них, несомненно, должны присутствовать такие личностные черты, как рациональность, умение мыслить на десяток шагов перед, видеть подводные камни и обходить их, дипломатичность, решительность, трудолюбие… Одним словом, целый список, глядя на который сложно себе представить, что всеми этими качествами может быть наделен один человек.

Тем не менее такие люди есть - и они появляются на свет под знаком Тельца.

Именно под этим созвездием родилась одна из самых ярких правительниц в истории - королева Елизавета II, которая отмечала свой день рождения 21 апреля. Она находилась на престоле семьдесят лет и за это время стала настоящей легендой, символом стабильности и незыблемости.

Также под знаком Тельца появились на свет правнук Елизаветы - принц Луи Уэльский (23 апреля), принцесса Шарлотта (2 мая) и Арчи (6 мая) - сын принца Гарри и Меган Маркл.

В том, что именно Елизавета II в свое время воплотила идеальный образ монарха, нет ничего удивительного, считают астрологи. Земная стихия, к которой принадлежит знак Тельца, диктует ему придерживаться многовековых традиций и устоев. Весь порядок во дворце подчинен протоколу, не каждый способен следовать ему в точности, но самодисциплинированный и консервативный Телец справится с этим без труда. Также этот знак наделен безупречным вкусом во всем, что важно для монарха.

Также астрологи отметили, что немало особ королевских кровей появляется под знаком Рака.

Принцесса Диана, принцы Уильям и Джордж, королева-консорт Камилла появились на свет именно под этим созвездием.

Раков отличает необыкновенная мягкость, приветливость, обаяние, люди тянутся к ним, относятся с уважением, любовью и почитанием. Неудивительно, что монаршие особы-Раки пользуются особой популярностью у народа.