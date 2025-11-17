Меню
Арагорну было 87 лет, когда он впервые встретил Фродо — и он уже был легендой: во «Властелине колец» так и не показали, чем занимался Странник

17 ноября 2025 10:52
И причина не в его известных родственниках.

После окончания трилогии, кажется, что все знаешь про Арагорна: следопыт, друг хоббитов, король Гондора. Однако кино показало только часть его жизни. На самом деле до событий «Властелина колец» Арагорн успел прожить целую сагу — с потерями, путешествиями и делами, достойными отдельного сериала.

Он родился в 2931 году Третьей Эпохи. Отца потерял, когда ему было два года, и вместе с матерью укрылся в Ривенделле. Элронд растил мальчика как сына и, чтобы скрыть его происхождение, дал ему имя Эстель, что значит «надежда».

Только в двадцать лет Арагорн узнал, кем он на самом деле является — наследником древних королей. Элронд передал ему реликвии рода: обломки меча Нарсила и кольцо Барахира. Тогда же он впервые увидел Арвен.

Любовь с первого взгляда, но не судьба (пока). Арагорн ушел странствовать, чтобы не запятнать честь великих родственников и вернуть славу своему народу.

Веселился, гулял, дрался

Дальше шли десятилетия, которые фильмы почти не показали. Арагорн сражался за Гондор и Рохан, помогал правителям Тэнгелю и Эктелиону, не раскрывая своего имени. Под прозвищем Торонгил («звездный орел») он возглавил флот и разгромил пиратов Умбара, сжег их корабли и вернулся героем.

Именно в те годы он впервые встретил Гэндальфа, с которым завязалась дружба длиной в жизнь. По совету мага Арагорн стал наблюдать за Широм и там от местных получил новое имя — Бродяжник или Странник. Так его запомнили хоббиты.

Позже он побывал в Хараде и на Востоке, чтобы изучить врагов Саурона. Вернувшись, вновь встретил Арвен в Лотлориэне, где они обручились. Галадриэль благословила союз и подарила ему Элессар, эльфийский камень, ставший символом надежды.

Арагорн участвовал в Охоте на Голлума, искал его по миру 16 лет, а потом помог эльфам из Лихолесья взять пленного. Именно так он узнал, что Назгулы направляются в Шир и отправился перехватить хоббитов. В трактире «Гарцующий пони» он встретил Фродо, и там началась та история, которую все знают.

К тому моменту Арагорну было уже 87 лет, но он оставался крепок, как человек в самом расцвете сил — это все наследие его рода, дунэдайн. Позже он стал королем Элессаром Телконтаром, правил 122 года и прожил 210. Все что нужно знать: до того, как Арагорн стал королем, он уже был легендой. Просто об этом мало кто знал.

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Две крепости» (2002 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
