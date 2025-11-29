Меню
29 ноября 2025 15:13
Джексон изменил сюжет и заставил поклонников годами задаваться одним вопросом.

Вот уже два десятка лет поклонники «Властелина Колец» садят голоса в спорах: зачем Арагорн отпустил армию мертвых после битвы у Минас-Тирита? Ведь эти неудержимые призраки могли за пару часов смести войска Саурона у Чёрных Врат и даже дойти до самой Роковой Горы. Ответ кроется не в тактической выгоде, а в магии, чести и мудрости будущего короля. А еще ляпе Питера Джексона.

Проклятие, а не оружие

Армия мертвых — не просто боевые единицы. Это души людей гор Дунхарроу, проклятые за предательство Исильдура. Их сила в фильме сильно преувеличена Джексонов — в книгах Толкина призраки не могли физически уничтожать врагов, а лишь вселяли невыразимый ужас, деморализуя противника.

Арагорн отпустил мертвецов, у зрителей эмоция «рука-лицо»: спорная сцена из «Возвращения короля» в книге была совершенно другой

Но даже такая способность имела свою цену: их присутствие угнетало и живых союзников. Представьте армию Гондора, вынужденную сражаться бок о бок с легионом проклятых душ — боевой дух был бы подорван ещё до начала битвы.

Магия Саурона

Ключевой момент, который Питер Джексон опустил в фильме: Саурон был величайшим некромантом Средиземья. Если бы Арагорн привёл призраков к воротам Мордора, Тёмный Властелин мог бы перехватить контроль над ними.

Арагорн отпустил мертвецов, у зрителей эмоция «рука-лицо»: спорная сцена из «Возвращения короля» в книге была совершенно другой

Вместо непобедимой армии союзники получили бы ещё более страшного врага прямо в своих рядах. Арагорн, как наследник Исильдура, понимал этот риск лучше кого бы то ни было.

Вопрос чести

Арагорн дал слово: свобода в обмен на помощь в одной битве. Нарушь он обещание — и стал бы таким же клятвопреступником, как когда-то люди Дунхарроу. Для будущего короля, чья власть строится на вере и доверии, это было бы политическим самоубийством. Кроме того, после выполнения клятвы проклятие исчезло — души просто не могли оставаться в мире живых.

Арагорн отпустил мертвецов, у зрителей эмоция «рука-лицо»: спорная сцена из «Возвращения короля» в книге была совершенно другой

Сюжетный баланс

Толкин сознательно ограничил роль армии мертвых. Их вмешательство должно было остаться чеховским ружьем для критического момента, а не стать универсальным решением всех проблем (как и история с орлами).

Арагорн отпустил мертвецов, у зрителей эмоция «рука-лицо»: спорная сцена из «Возвращения короля» в книге была совершенно другой

Истинная победа над Сауроном должна была быть достигнута объединёнными силами свободных народов Средиземья, а не магическим СМЕРШем. Так что Арагорн поступил не просто честно — он проявил стратегическую мудрость. Да и призраки не могли выкосить толпу, этот ляп возник ради зрелищности экранизации, породив десятки споров и теорий.

Мортенсен камня на камне не оставил от трилогии Джексона — и «Хоббиту» досталось: «Арагорну» из всей серии «Властелин колец» нравится лишь один фильм.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
