Арабский внук Кончаловского: сын русской и египтянина вырос настоящим сердцеедом

Личная жизнь Андрея Кончаловского с изрядной периодичностью становилась достоянием общественности. Скрывать пять свадеб и семерых детей, на самом деле, не так уж и просто. Но режиссер и не стремился. Правда, не все наследники представителя творческой династии появились у него в браке. Однако надо отдать должное, что от своих детей Кончаловский никогда не открещивался.

Не отрицал он и внебрачную дочь Дарью, которую подарила Ирина Бразговка. С Дашей именитый режиссер всю жизнь поддерживал отношения. А та подарила ему внука. И внука далеко не обычного. Мальчик родился от арабского аниматора Хакима, с которым женщина по доброй традиции, унаследованной от деда, не заключала брак. Да и роман продлился всего год.

Однако плод любви у пары получился очень незаурядный. Захар стал обладателем смуглого цвета кожи и ярких и горячих арабских глаз. Сейчас внук Кончаловского ходит в седьмой класс и там, скорее всего, является похитителем девчачьих сердец, каким в свое время был и его знаменитый дедушка.