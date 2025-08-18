Меню
18 августа 2025 18:36
Арабские историки вертятся в гробу: главный конфликт «Великолепного века» оказался выдумкой на 100% — в реальности героини даже дружили

Вражда на экране выглядела так убедительно, что в нее поверили.

Если верить «Великолепному веку», то главной головной болью Хюррем поначалу были вовсе не непривычные дворцовые порядки, а её свекровь Валиде. В турдизи мать султана Сулеймана буквально дышит ненавистью к будущей невестке: подкидывает ловушки, шепчет интриги, будто мечтает поскорее избавиться от строптивой рабыньки. Но если открыть хроники XVI века, сериал тут же трещит по швам.

Да, для зрителей происходящее на экране выглядело как идеально скроенный конфликт двух сильных женщин — почти турецкий вариант «Игры престолов» на минималках. Но конфликт-то выдуман.

Арабские историки вертятся в гробу: главный конфликт «Великолепного века» оказался выдумкой на 100% — в реальности героини даже дружили

По свидетельствам современников, никакой войны Валиде с Хюррем не было. Напротив, мать султана Айше Хафса встретила девушку благосклонно, обучала её дворцовым правилам и фактически вела к трону. Известный историк Кутбеддин эль-Мекки, побывавший при дворе в 1558 году, писал о «тёплой связи, похожей на отношения матери и дочери».

То есть главный драматический «мотор» первых сезонов — выдумка сценаристов. Хюррем и Валиде в реальности жили мирно, а не так, как это показано на экране. Почему же авторы пошли на такой откровенный «фанфик»? Ответ очевиден: зрелищность.

Представьте себе «Великолепный век» без яростных перепалок, подсыпаний ядов и взглядов исподтишка. Сюжет бы скуксился, рейтинги поплыли вниз, а интернету нечего было бы обсуждать.

Арабские историки вертятся в гробу: главный конфликт «Великолепного века» оказался выдумкой на 100% — в реальности героини даже дружили

Поэтому турецкие авторы и выбрали тропу максимального драматизма. На алтарь зрелищности легла историческая правда — и миллионы зрителей получили историю, где Валиде и Хюррем чуть не выцарапывают друг другу глаза. И поверили в нее.

Ранее мы писали: Яблоки из будущего и хруст османской булки: историки насчитали целых 8 кулинарных ляпов в «Великолепном веке» — грустно, но вкусно

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
